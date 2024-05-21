Прокуратура организовала проверку после сильного ливня в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после обильного ливня в городе. Из-за ливня многие дороги затопило.

– Организована проверка исполнения законодательства по обустройству, ремонту и содержанию ливневых канализаций на дорогах города, – отметило в сообщении ведомство.

Напомним, что вчера, 20 мая, в городе произошел ливень с градом. Дождь вызвал затопление улиц и серьезные пробки во время вечернего часа пик. Опорная стена возле одного из офисных зданий на улице Северной была разрушена из-за обильных осадков.

Свидетели событий сняли видео последствий непогоды и выложили их в сеть.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске неожиданно прошел град и сильный ливень.