В Новосибирске неожиданно прошел град и сильный ливень

На центр Новосибирска в обед обрушился град с ливнем.
Изменения в погоде произошли стремительно, солнце сменилось темными тучами, резкий ветер сносил небольшие предметы на улицах города.
Отметим, что из-за града во многих местах зазвучали сирены машин.
На данный момент в небе еще плывут облака, но сквозь них пробивается свет cолнца.
В паблике «Новосибирск с огоньком» опубликовали фото, где можно увидеть дерево, упавшее на машину.
Также паблик сообщает, что на улице Дачной из-за сильного ливня машины ушли под воду.
Ранее редакция сообщала о том, что синоптики пообещали похолодание в Новосибирске до конца недели.
Источник фото: «Новосибирск с огоньком» в Телеграм.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru