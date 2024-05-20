В Новосибирске неожиданно прошел град и сильный ливень

На центр Новосибирска в обед обрушился град с ливнем.

Изменения в погоде произошли стремительно, солнце сменилось темными тучами, резкий ветер сносил небольшие предметы на улицах города.

Отметим, что из-за града во многих местах зазвучали сирены машин.

На данный момент в небе еще плывут облака, но сквозь них пробивается свет cолнца.

В паблике «Новосибирск с огоньком» опубликовали фото, где можно увидеть дерево, упавшее на машину.

Также паблик сообщает, что на улице Дачной из-за сильного ливня машины ушли под воду.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики пообещали похолодание в Новосибирске до конца недели.