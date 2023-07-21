Прокуратура организовала проверку в связи с смертью собаки-поводыря

Прокуратурой Новосибирска организована проверка по информации в СМИ о том, что собаку-поводыря убило током от троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, прокуратурой проводится проверка в отношении перевозчика на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров, — отметили в сообщении.

Результаты проверки находятся на контроле.

Напомним, что хозяйке погибшего пса-поводыря выплатят компенсацию. А сам инцидент произошел на конечной остановке общественного транспорта (ж/м Станиславский, около ТЦ «Искра»).

Ранее редакция сообщала о том, что хозяйка погибшей собаки-поводыря рассказала о происшествии.