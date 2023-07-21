В Новосибирске станция водоочистки не дает ввести в эксплуатацию ЛДС Арену

Комплекс очистки ливневых сточных вод, без которого невозможно ввести в эксплуатацию новую Ледовую арену в Новосибирске, не сможет сбрасывать в Обь с территории ЛДС очищенную воду. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос юриста и гражданского активиста Евгения Митрофанова (копия есть в распоряжении редакции).

В официальном письме министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Евгений Шестернин сообщает, что вопрос с запуском комплекса очистки поверхностных сточных вод до сих пор не решён. Поскольку в варианте, который заложен в проект, такую воду запрещено сбрасывать в Обь.

Запланированный участок находится в границах второго и третьего поясов зоны санохраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, откуда забирает воду «Горводоканал». А в санзоны запрещено сбрасывать сточные и дренажные воды.

Напомним, глава областного Минспорта Сергей Ахапов заявлял, что новая ледовая арена уже введена в эксплуатацию. Он говорил о том, что все необходимые документы и паспорта безопасности получены.

Строительство ледовой арены началось в 2019 году. Изначально стоимость работ оценивалась в 10,5 млрд руб., но затем выросла до 13 млрд руб. Сдать объект планировали осенью прошлого года, но сроки переносили. В июне мэрия Новосибирска выдала акт о вводе ЛДС в эксплуатацию. Накануне Ростехнадзор подписал положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Площадь «Сибирь-Арены» составляет 72 тыс. кв. м., а вместимость — более 10,5 тыс. зрителей. ЛДС станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Сибирь».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ищут охранное предприятие для ЛДС Арена за 33,6 млн рублей.