Прокуратура оштрафовала строительную организацию за отвалы на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила в прибрежной защитной полосе реки Обь в районе ул. В. Заровного многочисленные отвалы размываемых грунтов (глины, песка). Как отметили в ведомстве, их разместила компания, осуществляющая строительную деятельность в прибрежной полосе.

— Эти отвалы, попадая в воду, могут повлечь ее загрязнение, а также негативно повлиять на среду обитания водных биологических ресурсов, — заявили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что строительная организация не согласовала ведение деятельности в прибрежной защитной полосе с уполномоченным органом —Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Сотрудникам организации назначен штраф. Сейчас компания ликвидирует отвалы размываемых грунтов, а также согласовала ведение деятельности в Верхнеобском ТУ Рыболовства.

О какой строительной организации идет речь в прокуратуре не уточняют. Судя по фото, предоставленном пресс-службой, участок, где выявлено нарушение находится недалеко от строящейся второй очереди ЖК «Марсель» в начале улицы Заровного. По информации редакции, речь идет о подрядчике, который работает на площадке.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска приостановила продажу здания на «Сибсельмаше».