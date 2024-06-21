На незаконном запуске беспилотника поймали жителя Новосибирска

Новосибирца привлекли к ответственности за незаконный запуск беспилотника в черте города.

Он запустил квадрокоптер неподалёку от здания театра оперы и балета. Его действия были нарушением правил использования воздушного пространства.

— В мае 2024 года он осуществил запуск летательного аппарата вблизи Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в диспетчерской зоне аэродромов Ельцовка и Гвардейский, — объяснили в ведомстве.

По итогам проверки было возбуждено административное дело, мужчина оштрафован на сумму 30 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что испытания второй модели беспилотника «Партизан» начнут к концу 2024 года.