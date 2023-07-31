В Новосибирской области прокуратура через суд вернула в бюджет незаконные премии чиновников

В Новосибирской области прокуратура выявила факты незаконного обогащения чиновников. Речь идет о выплате премий двум главам муниципальных образований Каргатском районе, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании неосновательного обогащения. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Ранее редакция сообщала, что сотрудники мэрии Новосибирска будут получать премии в размере двухмесячного оклада.
Фото: pixabay.com, bearinthenorth
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