В Новосибирской области прокуратура через суд вернула в бюджет незаконные премии чиновников

В Новосибирской области прокуратура выявила факты незаконного обогащения чиновников. Речь идет о выплате премий двум главам муниципальных образований Каргатском районе, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании неосновательного обогащения. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники мэрии Новосибирска будут получать премии в размере двухмесячного оклада.