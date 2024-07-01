Прокуратура отменила рост тарифов на тепло в Новосибирске

Жалобы новосибирцев на высокие тарифы за тепло оказались вполне обоснованными. Выяснилось, что департамент нарушил законодательство о теплоснабжении и установил в 2022 году предельные уровни цен для 53 объектов теплоснабжения: котельных и ТЭЦ. При этом отсутствовало соглашение с мэрией и соответствующая схема. Таким образом оказалось, что тарифы были незаконно увеличены.
― По иску прокуратуры суд признал незаконным приказ Департамента по тарифам региона, которым установлен предельный уровень цен на тепловую энергию, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Решение суда еще в законную силу не вступило.
Источник фото: freepik.com/freepik
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