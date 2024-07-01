Печальная статистика: за неделю в Новосибирской области утонул 21 человек

В Новосибирской области с 24 по 30 июня утонул 21 человек, пятеро из которых дети. Печальную статистику озвучил на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова начальник ГУ МЧС Виктор Орлов.

— Трагические случае на воде произошли в Новосибирске, Искитиме, Карасукскок, Краснозерском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах. В Новосибирске, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах поиски пяти пропавших людей результатов не дали, — рассказал глава регионального ведомства.

По информации Министерства, в сибирской столице за неделю спасатели оказали помощь 19 горожанам, находящимся на водных объектах.

— В июне 2024 года погибло в семь раз больше детей, чем за аналогичный период прошлого года. Количество утонувших выросло из-за жары, каникул и сезона отпусков, — добавил Виктор Орлов.

Ранее редакция сообщала о том, что выходные сутки в Новосибирской области утонули шесть человек: пятеро мужчин и один подросток.