Территорию городского пляжа вернут Новосибирску

Внеочередная июльская сессия горсовета Новосибирска утвердила изменения в генплан города. В списке корректировок городской пляж и прилегающая к нему территория.

— Три земельных участка на территории городского пляжа Новосибирска предлагается перевести из общественно-деловой зоны в рекреационную, — сообщил директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин.

Депутат Светлана Каверзина* (*Признана Минюстом иностранным агентом, включена в реестр. — Ред.) напомнила, что в 2021 году, при утверждении корректировок в генплан, совет депутатов проголосовал за то, чтобы отдать городской пляж под застройку, хотя было понятно, что это вызовет негативную реакцию жителей и люди пойдут в суды.

Заместитель мэра города Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев отметил, что перевод земельных участков рядом с пляжем в рекреационных зону, позволит мэрии ограничить их непрофильное использование.

— Если мы сейчас их переводить не будем, то это останется зона ОД. Посмотрите внимательно, что там можно строить. Напомню, что по одному из трех участков суды состоялись не в нашу пользу, но это связано с тем, что пока мы не скорректировали материалы генерального плана. После утверждения генерального плана, мы внесем все правки в судебный процесс и восстановим рекреационную зону по всей площадке, — подчеркнул Кондратьев.

Напомним, пляж «Наутилус» был одним из излюбленных мест летнего отдыха у новосибирцев. В 2019 году пляж закрыли в связи со строительством ледовой арены. На площадке складировали песок для выравнивания рельефа строительной площадки, а также строительные материалы.

В октябре 2021 года компания известного новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева предложила построить рядом с пляжем «Наутилус» гостиничный комплекс с апартаментами и спортивный кластер с яхт-клубом. Он также планировал вложить в городской пляж «Наутилус» не менее 200 млн рублей.

В начале 2023 года мэрия сменила назначение участков, расположенных рядом с городским пляжем «Наутилус». До 2030 года там должна появиться набережная протяженностью 780 м, парк и спортивно-рекреационная зона «Городской пляж».

В октябре 2023 года мэр Новосибирска сообщил, что видит перспективу в создании зоны отдыха на месте бывшего центрального пляжа Новосибирска «Наутилус», по аналогии с парком «Арена».