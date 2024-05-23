Прокуратура отобрала права у больного водителя из Новосибирской области

По иску прокурора еще один житель Новосибирской области, страдающий заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано, лишен водительских прав.
Прокурор Баганского района выявил нарушение в области обеспечения безопасности дорожного движения.
― Прокурор направил исковое заявление в суд о прекращении действия права на управление транспортными средствами, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Спорить с такими аргументами не стали и удовлетворили требование надзорного ведомства.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Источник фото: freepik.com/freepik
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