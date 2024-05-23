Рекламодателям

Спортивное питание с запрещенными веществами производили в Новосибирске

  • 23/05/2024, 16:57
Автор: Артем Рязанов
Спортивное питание с запрещенными веществами производили в Новосибирске
Из незаконного оборота было изъято 12 килограммов таблеток, порошков и жидкостей.

Сотрудники Новосибирской таможни выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ из Азии для изготовления спортивного питания.

По сообщении Сибирского таможенного управления, из незаконного оборота было изъято 12 килограммов таблеток, порошков и жидкостей, а также оборудование для их переработки. В состав ОПГ входили трое граждан России. Они оборудовали подпольную лабораторию в одной из квартир в столице Сибири.

Ингредиенты для изготовления продукции они получали по почте и готовили кустарным способом. Затем производили фасовку и наклеивали собственные ярлыки. Продукцию продавали через интернет-магазины и частных курьеров по всей России.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ. В настоящее время они находятся под стражей.

Ранее редакция сообщал о том, что несовершеннолетние задержаны за контрабанду психотропных препаратов в Новосибирской области.

Источник фото: Сибирское таможенное управление.

50

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : таможня Спортивное питание запрещенные вещества


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, адвокат

Геннадий Шишебаров: Слуги государевы научились отменять невыгодные вердикты присяжных заседателей

Количество оправдательных приговоров в России не превышает пределов погрешности.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию региона на Днях культуры Новосибирской области в Республике Беларусь
23/05/24 17:22
Власть
Прокуратура отобрала права у больного водителя из Новосибирской области
23/05/24 17:04
Право&Порядок
Спортивное питание с запрещенными веществами производили в Новосибирске
23/05/24 16:57
Право&Порядок
«Там нулевой этап»: поликлиника на ОбьГЭСе осталась без инвестора до конца года
23/05/24 16:57
Бизнес Власть
Tele2 запустила комплексное предложение для бизнеса с сервисами на основе Big Data
23/05/24 16:48
Бизнес
Из-за Крестного хода будет ограничено движение транспорта на улицах Новосибирска
23/05/24 16:34
Город
Учителю новосибирской школы объявили выговор за задания на украинском языке
23/05/24 15:17
Общество
Смертельное ДТП произошло в Чановском районе
23/05/24 15:17
Происшествия
В кругу избранных: последний старт продаж, премиальные квартиры — от 6,3 млн рублей
23/05/24 15:00
Недвижимость
Бывший прокурор назначен главой правового департамента мэрии Новосибирска
23/05/24 14:25
Власть
ФСБ обезвредила спонсоров террористов на стройках и в общепите Новосибирска
23/05/24 14:16
Право&Порядок
В Минске заинтересовались коллекциями одежды из Новосибирска
23/05/24 13:59
Общество
Глава департамента потребрынка Виталий Витухин уходит из мэрии Новосибирска
23/05/24 13:05
Власть
Сотрудник ГИБДД за 400 тысяч помогал ученикам сдавать вождение в автошколе Новосибирска
23/05/24 12:28
Происшествия
Новую школу построят в Заельцовском районе Новосибирска по нацпроекту
23/05/24 12:24
Власть
Грузовик въехал в АЗС и загорелся под Новосибирском
23/05/24 12:16
Происшествия
«Татарский лесхоз» прокуратура обязала рассчитаться с подрядчиками-предпринимателями
23/05/24 12:09
Бизнес Власть
Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске
23/05/24 11:40
Общество
Новосибирцы увидят «Парад планет» в июне
23/05/24 11:34
Общество
«Новосибирскавтодор» готовится к выпуску дебютных облигаций
23/05/24 11:15
Бизнес Финансы
Популярное
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
Новости компаний
За 1 квартал «Россети Новосибирск» нарастили темпы производственной деятельности
23/05/24 10:58
Банк Уралсиб занял 8 место в Топ-10 самых инновационных банков 2023 года
23/05/24 9:00
Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года-2023»
22/05/24 10:55
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
21/05/24 16:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»
20/05/24 11:04
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года
20/05/24 10:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска