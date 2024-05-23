Спортивное питание с запрещенными веществами производили в Новосибирске

Сотрудники Новосибирской таможни выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ из Азии для изготовления спортивного питания.

По сообщении Сибирского таможенного управления, из незаконного оборота было изъято 12 килограммов таблеток, порошков и жидкостей, а также оборудование для их переработки. В состав ОПГ входили трое граждан России. Они оборудовали подпольную лабораторию в одной из квартир в столице Сибири.

Ингредиенты для изготовления продукции они получали по почте и готовили кустарным способом. Затем производили фасовку и наклеивали собственные ярлыки. Продукцию продавали через интернет-магазины и частных курьеров по всей России.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ. В настоящее время они находятся под стражей.

Ранее редакция сообщал о том, что несовершеннолетние задержаны за контрабанду психотропных препаратов в Новосибирской области.