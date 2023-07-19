Прокуратура помогла ребенку-инвалиду выйти из дома под Новосибирском

Родители ребенка-инвалида обратились в прокуратуру с просьбой решить их проблему беспрепятственного доступа в подъезд. Мальчик в инвалидной коляске не мог выходить на улицу, а необходимые поездки в больницу превращались в настоящий квест.

— Установлено, что вход в подъезд многоквартирного жилого дома в г. Оби, где проживает ребёнок-инвалид, не оборудован пандусом, что лишает его возможности беспрепятственного доступа в жилое помещение. Прокурор города Оби обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ТСЖ обязанности оборудовать пандусом вход в жилой подъезд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Суд также встал на защиту мальчика. ТСЖ вынуждены были исполнить решение инстанции.

Прокурор города Оби Борис Мосин лично провел приёмку оборудованного пандуса и услышал искренние слова благодарности от семьи ребенка.