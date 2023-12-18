Работодатель обманул 17-летнюю сотрудницу почти на 50 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура добилась через суд выплаты зарплаты за два месяца и занесение записи в трудовую книжку несовершеннолетней девочке. Проверка была проведена после обращении 17-летней сибирячки в надзорный орган.

― Был установлен факт трудовых отношений между несовершеннолетней и ООО «Охота» в течение двух месяцев 2022 года. Запись о трудоустройстве в трудовую книжку не была внесена, заработную плату работодатель не выплатил, ― сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений, внесении записи о них в трудовую книжку и взыскании заработной платы в размере 46 750 руб.

Дзержинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

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