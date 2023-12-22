Металлоконструкции для железной дороги и энергетики будут производить в Новосибирске

Новосибирская компания ООО «СтройТехнологияКонстант» занимается строительными и монтажными работами для предприятий энергетического комплекса и АО РЖД. Как пояснил на инвестсовете Новосибирской области исполнительный директор предприятия Александр Васильев, строительная организация постоянно сталкивается с длительными сроками изготовления оцинкованных металлоконструкций в Сибири.

— При этом мы видим, что в Сибири, на Восточном полигоне растет количество крупных инфраструктурных проектов. Именно поэтому мы приняли решение об инвестициях в создание собственного завода горячего цинкования и производства металлоконструкций, — пояснил Васильев.

По его словам, сегодня в России работают около 60 таких предприятий, из них в Сибири всего четыре: два в Омске и по одному в Новосибирске и Новокузнецке. На Дальнем Востоке подобных заводов нет. Инвестплощадку бизнесмены планируют разместить в Криводановском сельсовете. Объем вложений оценивается в 700 млн рублей, из них 500 млн — заемные средства.

— К 2030 году, после выхода предприятия на полную мощность, мы планируем производить 10 тысяч тонн оцинкованных металлоконструкций (производство металлоконструкций — 10 тысяч тонн в год, услуги горячего цинкования — 10 тысяч тонн в год). К 2028 году на предприятии будут созданы 120 рабочих мест со средней зарплатой 74 тысячи рублей. С 2024 по 2030 год в бюджет поступят более 400 млн рублей налогов, — добавил Александр Васильев.

Новый проект компании предполагает производство металлоконструкций для строительства высокотехнологичных дорог, железнодорожных магистралей и энергетического комплекса, а также горячее цинкование металлоконструкций, в том числе для своих нужд, чтобы исключить необходимость закупки у других производителей. Процесс горячего цинкования — покрытие металла слоем цинка для защиты от коррозии путем окунания изделия в ванну с расплавленным цинком при температуре около 460°C.

По данным Seldon.Basis, ООО «СтройТехнологияКонстант» создано в 2020 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка в 2022 году составила 31,96 млрд рублей (-30%), чистая прибыль — 649 тысяч рублей (-49%). Учредитель и директор — Ирина Бурых.

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