Прокуратура помогла вернуть зарплату работникам ЖКХ в Новосибирской области

Коллектив муниципального предприятия в чановском районе Новосибирской области обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении их трудовых прав.

В ходе проверки ведомство установило, что 20 работников организации не получили зарплату за октябрь 2024 и аванс за ноябрь 2024 года. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей.

— В связи с выявленными нарушениями законодательства об оплате труда руководителю организации внесено представление. Кроме того, прокурор обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в интересах работников, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В результате, задолженность по заработной плате была выплачена в полном размере перед новогодними праздниками.

В 2023 году работники МУП уже обращались в прокуратуру. Тогда о нарушении трудовых прав заявляли 22 работника организации. Долг составлял 650 тысяч рублей. В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее редакция сообщала, что новогодние каникулы не отразятся на размере зарплат новосибирцев. Работодатель обязан выплатить полную сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце.