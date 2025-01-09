За новогодние праздники в Новосибирске совершено 76 киберпреступлений

В минувшие новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года — в Новосибирской области было зарегистрировано 443 преступления. Это на 101 преступление меньше, чем годом ранее, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Гаврин.

В списке совершенных преступлений одно убийство, два изнасилования, три разбоя, семь случаев умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, один грабеж. Кроме того, в новогодние праздники зарегистрировано 214 краж. Из них 46 из магазинов, 10 — из автомобилей, 4 из квартир. 76 преступлений совершено в сфере информационных технологий. Ущерб по ним составил более 18 млн рублей. Кроме того, в регионе зафиксирован факт сбыта фальшивой купюры.

— За новогодние каникулы в области раскрыто 191 преступление. С помощью комплекса видеоанализа Finde Face задержано 24 гражданина. В правоохранительные органы также поступило 6 сообщений о минировании административных зданий и ТЦ. Обследовано 9 объектов. В помещениях и на прилегающих территориях взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация посетителей не производилась, — сообщил Константин Гаврин.

По его словам, в новогодние праздники из незаконного оборота было изъято 6 единиц гладкоствольного и 2— нарезного оружия, 7 патронов и 230 граммов взрывчатых веществ.

Ранее редакция сообщала о том, что УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн рублей.