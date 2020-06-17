Прокуратура пресекла нарушения при поставках оборудования в больницу в Здвинском районе

Прокурор Здвинского района потребовал устранить нарушения при закупке и поставке медицинского оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Установлено, что в марте 2020 года по результатам электронного аукциона в ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» поставлен аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 4 млн. рублей. Стороны подписали акты приемки и ввода оборудования в эксплуатацию. Однако медицинское учреждение не произвело контрагенту в срок оплату за поставленное оборудование. Нарушения срока оплаты контрактов также выявлены прокуратурой при поставке иного медицинского оборудования и изделий, лекарственных средств, — говорится в сообщении.

Проверка также показала, что поставщики не всегда своевременно исполняли обязательства по поставке товаров, в т.ч. лекарственных средств. При этом ЦРБ не требовала с контрагентов неустойку, не применяла иных штрафных санкций, соответствующую информацию в реестр контрактов не включила.

В прокуратуре рассказали, что главному врачу больницы внесено представление, требования которого признаны обоснованными (виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности). Кроме того, по материалам прокуратуры ответственное должностное лицо оштрафовано по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ на 30 тыс. рублей.

Фото с сайта ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ»