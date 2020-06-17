В Симферополе отменили обсервацию прибывших в Крым пассажиров

С 15 июня в Республике Крым вступили в силу поправки в указ Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности», отменяющие обязательную 14-дневную самоизоляцию и изоляцию в условиях обсерватора для прибывших в Крым пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Рейсы в Симферополь выполняют S7 Airlines (открыта продажа авиабилетов на ежедневные утренние и вечерние рейсы), авиакомпания «АЛРОСА» (дважды в неделю) и авиакомпания «Россия» в рамках полётной программы туроператора «Библио-Глобус» (4 раза в неделю).

В аэропорту Толмачёво также доступны удобные стыковки в Симферополь со временем ожидания не более 2-х часов для пассажиров, прибывающих из Кемерово, Барнаула, Владивостока, Якутска, Нового Уренгоя, Улан-Удэ и Иркутска.

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