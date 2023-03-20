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«Ростелеком» предупредил пенсионеров об угрозе телефонного мошенничества

  • 20/03/2023, 12:07
В Сибири компания «Ростелеком» предупредила пенсионеров об угрозе телефонного мошенничества.

телекомПо данным полиции участились случаи хищения денежных средств у пожилых людей с использованием стационарной связи. С начала 2023 года в Новосибирске зафиксировано 54 таких факта.

Чтобы уберечь абонентов от действий мошенников, «Ростелеком» совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области организовал телефонное информирование. Оператор призвал пенсионеров сохранять бдительность и помнить: если звонят неизвестные лица и сообщают, что близкий человек оказался в беде и ему срочно нужны деньги, это может быть обманом. Необходимо положить трубку и срочно связаться со своим родственником для выяснения обстоятельств.

«Мы, как социально ответственная компания, считаем своим долгом оказать содействие правоохранительным органам в профилактике преступлений, тем более, когда речь идет о такой категории граждан, как пенсионеры. Этот вопрос мы проработали месте с руководителями правового подразделения и массового сегмента “Ростелекома” и уже проинформировали о возможных мошеннических действиях наших пожилых абонентов в Республике Бурятия, Алтайском крае, Новосибирской и Иркутской областях», — отметил директор по безопасности региона Сибирь ПАО «Ростелеком» Владимир Хрипунков.

Всего в Сибири «Ростелеком» проинформировал около 177 тысяч пенсионеров, из них 100 тысяч проживают в Новосибирской области, 40 тысяч – в Алтайском крае, 36 тысяч – в Республике Бурятия и тысяча — в Приангарье.

«Анализ оперативной обстановки показал рост активности телефонных мошенников на территории Новосибирской области. Преступники звонят на стационарные номера пожилым гражданам и сообщают им ложные сведения о совершении дорожно-транспортного происшествия по вине родственника. После они просят перевести им деньги под предлогом возмещения причиненного в аварии вреда или для освобождения от ответственности», — рассказал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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