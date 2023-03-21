Прокуратура заинтересовалась ливневой канализацией в Красноярске

Прокуратура Красноярска провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По данным прокуратуры, на протяжении длительного периода времени орган местного самоуправления не реализует свои полномочия по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учётом развития ливневой канализации. В результате этого всего лишь 187,13 км дорог города (менее 20%) оборудованы ливневой канализацией, что приводит к значительному затоплению проезжей части автомобильных дорог при выпадении атмосферных осадков и усугублению дорожной обстановки в городе.

Прокуратура в августе 2021 года направила в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Красноярска и возложении обязанности предусмотреть размещение объектов ливневой канализации в схеме водоснабжения и водоотведения города Красноярска.

Судом в сентябре 2022 года требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Ответчик не согласился с указанным судебным актом, обжаловал его в апелляционном порядке. Красноярский краевой суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, а доводы жалобы — без удовлетворения.

— В настоящее время ответчик принял и утвердил схему водоснабжения и водоотведения в г. Красноярске. Она позволит организовать мероприятия по обслуживанию имеющихся сетей ливневой канализации, а также учитывать такие объекты при строительстве новых автомобильных дорог в городе, — говорится в сообщении прокуратуры.

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