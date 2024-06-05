Прокуратура проверит несанкционированный скотомогильник под Новосибирском

В Новосибирском районе проводится проверка из-за несанкционированного размещения трупов животных вблизи поселка Сосновка и их складировании в селе Ярково.

— Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о ветеринарии при размещении отходов, — отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее местные жители начали бить тревогу по поводу трупного запаха, исходящего от несанкционированного скотомогильника. Они обращались в Роспотребнадзор, служба сделала забор воздуха, запрещенных веществ обнаружено не было.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура заинтересовалась незаконным скотомогильником в Новосибирской области.