Знаками отличия наградили многодетных родителей в Новосибирской области

5 июня состоялась торжественная церемония награждения многодетных родителей знаками отличия «За материнскую доблесть» и «Отцовская слава» за заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей.

В настоящее время число многодетных родителей в регионе стабильно растет: на сегодня в Новосибирской области проживает 47 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются порядка 160 тысяч детей, отметил замгубернатора Сергей Нелюбов.

Знаком отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть» были отмечены 16 многодетных жительниц региона, знаком отличия «Отцовская слава» наградили многодетного отца: у Михаила Блынского из Искитимского района четверо детей.

По данным пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области действует 21 региональная мера поддержки семей с детьми. Также многодетным семьям с семью и более детьми предоставляется автомобильный транспорт, для родителей с пятью детьми предусмотрена единовременная денежная выплата на ремонт и строительство жилья. Кроме того, действуют выплаты многодетным семьям с первоклассниками, студентами вузов и т.д. А с 1 мая текущего года многодетным родителям компенсируются не только коммунальные услуги, но и плата за жилое помещение.