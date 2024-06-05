Знаками отличия наградили многодетных родителей в Новосибирской области

5 июня состоялась торжественная церемония награждения многодетных родителей знаками отличия «За материнскую доблесть» и «Отцовская слава» за заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей.
В настоящее время число многодетных родителей в регионе стабильно растет: на сегодня в Новосибирской области проживает 47 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются порядка 160 тысяч детей, отметил замгубернатора Сергей Нелюбов.
Знаком отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть» были отмечены 16 многодетных жительниц региона, знаком отличия «Отцовская слава» наградили многодетного отца: у Михаила Блынского из Искитимского района четверо детей.
По данным пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области действует 21 региональная мера поддержки семей с детьми. Также многодетным семьям с семью и более детьми предоставляется автомобильный транспорт, для родителей с пятью детьми предусмотрена единовременная денежная выплата на ремонт и строительство жилья. Кроме того, действуют выплаты многодетным семьям с первоклассниками, студентами вузов и т.д. А с 1 мая текущего года многодетным родителям компенсируются не только коммунальные услуги, но и плата за жилое помещение.
Фото с сайта правительства НСО
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