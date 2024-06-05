7 дел возбуждено на перевозчика сгоревшего автобуса в Новосибирске

Проверка выявила многочисленные нарушения в работе перевозчика, у которого в Новосибирске сгорел автобус.
Прокуратура Новосибирской области сообщила, что перевозчик не соблюдал требования охраны труда и не проводил предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств. Кроме того, были нарушены правила обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
По результатам проверки в отношении руководителя организации было возбуждено 7 административных дел. Ему были выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей.
После представления перевозчик устранил выявленные нарушения.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске у пассажирской маршрутки на ходу отлетело колесо.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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