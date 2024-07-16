Прокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в Новосибирске

Прокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в НовосибирскеПрокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в НовосибирскеПрокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в НовосибирскеНовосибирские судебные приставы арестовали счета ветерана специальной военной операции.

Прокуратура проводит проверку.

– В настоящее время меры принудительногПрокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в НовосибирскеПрокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в Новосибирскео взыскания приостановлены до установления всех обстоятельств, – отмечается в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.

Как рассказал военный журналистам «АиФ – Новосибирск», он дважды участвовал в специальной военной операции: сначала в рядах Министерства обороны, а затем — в составе ЧВК «Вагнер».

Из-за полученного ранения ему пришлось ампутировать ногу.

За проявленное мужество и отвагу он был награждён орденом Мужества.

Однако во время службы у него появились финансовые трудности, связанные с задолженностью по кредитам. В результате были арестованы его счета, включая тот, на который поступали социальные выплаты.

Ранее редакция сообщ ала о том, что после скандала безногий боец СВО из Новосибирска получил ступенькоход.