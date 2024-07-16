Рекламодателям

В Новосибирске закрыли «Левобережный» мусорный полигон

  • 16/07/2024, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске закрыли «Левобережный» мусорный полигон
Решение о его дальнейшей эксплуатации не принято.

В Новосибирске прекратил работу мусорный полигон «Левобережный», который располагается на улице Малыгина. Весь мусор направляется на альтернативную площадку — «Гусинобродский» полигон, а также мелкие полигоны в пригороде.

Решение о возобновлении работы объекта будет принято после проведения инвентаризации его емкости, которая проводится по поручению заместителя губернатора Сергея Семки.

Отмечается, что после перераспределения отходных потоков с левого берега, на «Гусинобродском» полигоне увеличено количество сотрудников и техники. Прием отходов на объекте производится на две карты. На объекте постоянно дежурят пожарные машины, одна из которых оборудована пеногенератором. Для ускорения работы, увеличено количество систем весового контроля, приняты на работу дополнительные диспетчеры.

В начале июля на мусорном полигоне «Гусинобродский» работала выездная комиссия. Как сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство», поводом для выезда стали жалобы на очереди из мусоровозов и плохое состояние дороги к полигону. Однако, комиссия очередей из спецтехники не обнаружила.

Напомним, в мае произошло очередное возгорание мусорной свалки на левом берегу Новосибирска. К месту пожара были направлены 5 единиц техники МЧС, 20 человек личного состава. На месте работало 4 бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Пожар тушили несколько дней.

В связи с возгоранием полигона «Левобережный», прокуратура проверила деятельность МУП «САХ». Как сообщили в ведомстве, было установлено, что компания не проводила пролив территории полигона водой, просыпку грунтом, а также вовремя не выявила источник пожара. По факту допущенных нарушений природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении. Предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска требуют у мэра закрыть мусорный полигон за Хилокским рынком.

Фото предоставлено пресс-службой МУП «САХ», автор- пресс-служба

57

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар мусорный полигон


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анна Платоненко: Индустрия красоты Новосибирска переживает качественную трансформацию

Анна Платоненко: Индустрия красоты Новосибирска переживает качественную трансформацию

Местные компании активно осваивают импортозамещение, а у новосибирцев растет интерес к здоровому образу жизни.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Конфликт со стрельбой произошел в маршрутке в Новосибирске
16/07/24 19:05
Общество Происшествия
Второго участника дерзкого ограбления на ГБШ в Новосибирске задержали полицейские в аэропорту
16/07/24 18:30
Право&Порядок
В Новосибирске закрыли «Левобережный» мусорный полигон
16/07/24 18:00
Власть
Прокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в Новосибирске
16/07/24 17:30
Право&Порядок
Очередное подпольное казино прикрыли в Новосибирске
16/07/24 16:54
Право&Порядок
Лучше один раз увидеть: будущие маркшейдеры побывали на самом крупном угольном разрезе региона
16/07/24 16:40
Бизнес Общество
К 1 августа завершится ремонт Первомайского сквера в Новосибирске
16/07/24 16:30
Город
Подрядчик ремонта Димитровского моста выполнил работу с браком
16/07/24 16:00
Город
В Новосибирске 186 участников СВО завершили курс социально-медицинской реабилитации по Губернаторскому сертификату
16/07/24 15:43
Власть
«У бабули разбита голова»: сибирячка напала на 83-летнюю пенсионерку на детской площадке
16/07/24 15:30
Происшествия
Убийца журналиста Антона Лучанского снова просится на свободу в Новосибирске
16/07/24 15:20
Право&Порядок
За год объем новых строек многоквартирных домов сократился в два раза в Новосибирской области
16/07/24 14:50
Недвижимость
«Он сильно плакал и бесил»: в Новосибирске отчим проломил голову 10-месячному ребенку
16/07/24 14:37
Происшествия
Прокуратура добилась ремонта 50-летних сетей теплоснабжения в Бердске
16/07/24 14:30
Право&Порядок
Кофейня, лофт, коворкинг: где хочет жить молодежь
16/07/24 14:00
Недвижимость
Сапбордисты без весел застряли в центре Обского водохранилища Новосибирска
16/07/24 14:00
Происшествия
Автобус переехал 7-летнего велосипедиста под Новосибирском
16/07/24 13:30
Происшествия
Мигрант в кустах пугает девочек на Плющихинском в Новосибирске
16/07/24 13:10
Происшествия
После скандала безногий боец СВО из Новосибирска получил ступенькоход
16/07/24 12:50
Общество
Дорогу из Новосибирска до Сокура перекроют из-за авиашоу
16/07/24 12:40
Общество
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
Банк Уралсиб выступил генеральным партнером гастротуристического фестиваля-форума «В Сибири – Есть!»
16/07/24 10:35
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройке
15/07/24 11:07
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
9/07/24 10:09
Банк Уралсиб вернет до 50% стоимости заказов в ресторанах во время гастрофестиваля
8/07/24 10:12
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска