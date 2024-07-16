В Новосибирске закрыли «Левобережный» мусорный полигон

В Новосибирске прекратил работу мусорный полигон «Левобережный», который располагается на улице Малыгина. Весь мусор направляется на альтернативную площадку — «Гусинобродский» полигон, а также мелкие полигоны в пригороде.

Решение о возобновлении работы объекта будет принято после проведения инвентаризации его емкости, которая проводится по поручению заместителя губернатора Сергея Семки.

Отмечается, что после перераспределения отходных потоков с левого берега, на «Гусинобродском» полигоне увеличено количество сотрудников и техники. Прием отходов на объекте производится на две карты. На объекте постоянно дежурят пожарные машины, одна из которых оборудована пеногенератором. Для ускорения работы, увеличено количество систем весового контроля, приняты на работу дополнительные диспетчеры.

В начале июля на мусорном полигоне «Гусинобродский» работала выездная комиссия. Как сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство», поводом для выезда стали жалобы на очереди из мусоровозов и плохое состояние дороги к полигону. Однако, комиссия очередей из спецтехники не обнаружила.

Напомним, в мае произошло очередное возгорание мусорной свалки на левом берегу Новосибирска. К месту пожара были направлены 5 единиц техники МЧС, 20 человек личного состава. На месте работало 4 бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Пожар тушили несколько дней.

В связи с возгоранием полигона «Левобережный», прокуратура проверила деятельность МУП «САХ». Как сообщили в ведомстве, было установлено, что компания не проводила пролив территории полигона водой, просыпку грунтом, а также вовремя не выявила источник пожара. По факту допущенных нарушений природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении. Предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска требуют у мэра закрыть мусорный полигон за Хилокским рынком.