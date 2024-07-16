После скандала безногий боец СВО из Новосибирска получил ступенькоход

В Новосибирске безногий боец СВО получил коляску-ступенькоход. Ноги он лишился после ранения в зоне проведения Спецоперации. Несколько месяцев назад Дмитрий попал под атаку дрона на передовой. Из-за массированной атаки БПЛА не было возможности быстрой эвакуации после ранения, поэтому одну ногу в итоге спасти не удалось. Вторая сейчас в аппарате Илизарова.

Вернувшись домой в квартиру на 4-м этаже в доме без лифта, военный столкнулся с проблемой: выйти самостоятельно на улицу невозможно. Супруга бойца обратилась в Народный фронт, а общественники, в свою очередь, связались с Городским комплексным центром социального обслуживания населения. Буквально через несколько дней ступенькоход был у сибиряка.

— На нашу просьбу откликнулась новосибирская компания Caterwil, которая бесплатно предоставила Дмитрию коляску-ступенькоход собственного производства. Моментально включился в проблему и центр соцобслуживания населения Ленинского района, выделивший специалиста для сопровождения для первых выходов из дома на коляске, — рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Специальная коляска способна спускаться и подниматься по ступенькам и уже стала для Дмитрия незаменимым помощником. Сибиряк показал ступенькоход в действии.

— Сам теперь спускаюсь. Хоть и не без помощи такой вот машины, но сам. Дождусь супругу с работы и поедем гулять. Жду, когда снимут аппарат и буду учиться ходить, — говорит мужчина.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы новосибирского батальона «Вега» вновь захватили немецкий танк Leopard 2 в зоне Специальной военной операции.