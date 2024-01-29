Новосибирскую школу, где подрались третьеклассники, проверит прокуратура

Прокуратура Заельцовского района организовала проверку по факту инцидента в школе № 120.
― В ходе проверки будет дана оценка работе должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Напомним, конфликт между одноклассниками случился 24 января, но известно о нем стало только сейчас, после того, как родственники пострадавшего ребенка обратились в СМИ.
Родителей мальчика возмутила ситуация, что после драки третьеклассник потерял сознание на полу в раздевалке и ему никто не оказал помощь. Папа другого ученика случайно заметил ребенка, привел его в чувства и увез домой. В тот же день мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение детской больницы.
Фото: Infopro54.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru