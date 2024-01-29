Новосибирскую школу, где подрались третьеклассники, проверит прокуратура

Прокуратура Заельцовского района организовала проверку по факту инцидента в школе № 120.

― В ходе проверки будет дана оценка работе должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, конфликт между одноклассниками случился 24 января, но известно о нем стало только сейчас, после того, как родственники пострадавшего ребенка обратились в СМИ.

Родителей мальчика возмутила ситуация, что после драки третьеклассник потерял сознание на полу в раздевалке и ему никто не оказал помощь. Папа другого ученика случайно заметил ребенка, привел его в чувства и увез домой. В тот же день мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение детской больницы.