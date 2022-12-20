Прокуратура раскритиковала работу правительства Омской области

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин внес губернатору Омской области Александру Буркову представление за выявленные в регионе проблемы в сфере образования, медицины, экологии, транспорта и жилищного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

— 6 декабря 2022 года в ходе рабочего визита генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в город Омск вскрыты серьезные проблемы, имеющиеся в области. <…> В целях устранения отмеченных и других выявленных нарушений закона Дмитрий Демешин внес представление губернатору Омской области, — сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в регионе отремонтировано 6 % от числа запланированных домов, средства, необходимые для ремонта оставшихся, в бюджете регионального фонда капремонта отсутствуют. Вопрос расселения свыше 200 аварийных домов, не включенных в региональную программу, остался без внимания уполномоченных органов.

8 муниципальных образований в области Ростехнадзор признал неготовыми к работе в зимний период, общая готовность составила всего 85 %.

Сорвана реализация мероприятий нацпроектов, в рамках которых не завершено строительство 8 школ и детских садов, сроки их ввода в эксплуатацию истекли. Из запланированных к строительству 62 объектов здравоохранения в эксплуатацию введены лишь 4. Укомплектованность врачами составляет 91,7 %, не хватает свыше 900 педагогов, что является показателем доступности получаемых услуг в сферах медицины и образования.

Существует проблема обеспечения регулярного транспортного сообщения, перевозчики не соблюдают расписание движения автобусов, не обеспечивают выход транспорта необходимой вместимости.

10 % населения области не обеспечено качественной питьевой водой. Основная причина ее отсутствия —высокая степень износа водопроводных сетей поселений, замене подлежит более 3,5 тыс. км сетей.

Отсутствие инфраструктуры для размещения ТКО и осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух также является существенной проблемой для региона. В 2022 году зафиксировано 300 фактов превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.