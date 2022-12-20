Иностранные производители российских чипов отказались поставлять их в Россию

За неимением у России предприятий, которые занимались бы производством чипов, российские разработки области по заказу собирают за рубежом.

Однако в этом году иностранные производители отечественных процессоров «Эльбрус» и Baikal отказались исполнять заказы, в том числе привозить уже готовые чипы, передает «Ъ» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева,

По сообщению министра, в этом году в РФ было выпущено 15 тысяч персональных компьютеров на отечественных процессорах и восемь тысяч серверов. При этом он уточнил, что количество было бы гораздо выше, при условии, если бы зарубежные производители отгрузили партии уже произведенных российских чипов.

Эксперты считают это «опасным прецедентом», который в результате способен целиком лишить российских разработчиков электроники зарубежных производств. Учитывая, что самостоятельно Россия может покрыть потребности собственного рынка только на 2-3%.

После начала спецоперации в Украине США включили «Байкал Электроникс» (Baikal), АО МЦСТ («Эльбрус») и АО НПЦ «Элвис» («Скиф») в SDN-лист, подразумевающий блокировку любых активов и полный запрет на сделки.

16 декабря российские разработчики чипов вдобавок попали под санкции Евросоюза.

Напомним, что над производством процессоров «Байкал» и «Эльбрус» работала тайваньская компания TSMC. Из-за СВО в Украине она еще в феврале приняла решение прекратить сотрудничество с российскими заказчиками, а в начале июня ужесточила ограничения, установив тотальный запрет на поставки своей продукции в РФ.

Ранее редакция сообщала, что с 21 декабря у российских компаний перестанут работать американские роутеры.

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