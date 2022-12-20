«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»

— Беловодский район ЛНР — там работают наши новосибирские специалисты. Во-первых, это пять педагогов, трое из них работают директорами, двое — завучами. Для них эта обстановка непростая, непривычная. Приходится решать сложные задачи, перестраивать программы, которые известно какие были, сталкиваться с учебниками по истории, литературе.

Работают наши врачи. Был в больнице: хорошая больница, хорошее оборудование для сельской местности. Не хватает специалистов. Там работает наша хирург-анестезиолог из перинатального центра, один специалист работает из больницы №1, еще один — из Академгородка. Главврач им очень благодарен. Просят еще специалистов. Но это тема для правительства, надо будет дополнительно поговорить, пообсуждать.

Работают наши строители. Школа на освобожденной территории, которую Украина взялась капитально ремонтировать, а заканчивает ее именно наша новосибирская подрядная организация. Проект необычный, у нас таких проектов нет. Важно еще, что из себя представляют педагоги. Всякие впечатления, я так понимаю, что там есть, над чем работать. Простой вопрос: «Интернет у вас сделали, а как вы фильтруете информацию?» Над этим даже не задумываются, мой вопрос был совершенно неожиданным. Там такая проблема существует. Информационное пространство детей нужно защищать.

Хочу поблагодарить тех, кто помогал собирать подарки, книги на русском языке. Это имеет колоссальное значение — в нюансах при личном общении всякое проявляется, это заметно. Поэтому наше присутствие в культурной, образовательной среде, особенно через детей, важно. Детишки хорошо реагировали на подарки, они рады простым вещам: мягким игрушкам, зеленым варежкам. Елкам рады от души. Теплые, в целом, встречи. Обстановка, конечно, особенная, но встречи теплые. Люди рады были, имела значение поддержка.

Есть просьбы для обсуждения. В частности, ветеранский хор попросил оказать помощь русскими народными костюмами. Нужно посмотреть, какие есть возможности. А в основном просьбы — как и везде: «Вот река заилилась, не поможете? — Хорошо, — говорю. — Справимся с нашими восемью малыми реками, приедем помогать».

Встречался с нашими военными Нацгвардии, три отряда — все новосибирцы, все побывали в переделках. Большинство были под Киевом, где самая горячая обстановка.

Подготовлено по материалам выступления на совещании в мэрии Новосибирска