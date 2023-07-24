Прокуратура внесла мэру Новосибирска представление за разбитые дороги и засоренные ливневки

В Новосибирске прокуратура внесла мэру города Анатолию Локтю представление из-за многочисленных нарушений требований в области безопасности дорожного хозяйства. Нарушения были выявлены в ходе совместного обследования улиц города органами прокуратуры совместно с сотрудниками ГИБДД, сообщили в ведомстве.

Отмечается, проверка показала, что на некоторых улицах города отсутствует тротуар и стационарное освещение проезжей части, нет информационных световых секций, а в асфальте выбоины и повреждения.

Кроме того, прокуратура выявила отсутствие и засоренность ливневых канализаций для отвода дождевых вод на улицах мегаполиса.

— В связи с непринятием мер по обеспечению безопасности дорожного движения и водоотведения на городских улицах прокурором города Новосибирска внесено представление мэру, — рассказали в ведомстве.

Устранение нарушений на контроле в прокуратуре.