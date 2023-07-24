Открыт прием заявок от IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва

Сотрудники ИТ-компаний вправе подать заявки через портал «Госуслуги» до 8 августа, а сами организации должны отправить перечень сотрудников в Минцифры до 11 августа, передает ТАСС.
Получить отсрочку могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте от 18 до 27 лет с паспортами граждан России. Кроме того, они должны иметь высшее образование по специальности, указанной в перечне, составленном министерством, а также работать в аккредитованных Минцифры ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в году, предшествующем дате начала призыва.
При этом сама компания также должна быть аккредитована до 11 августа.
Уточняется, что, если сотрудник оформился на работу в течение года после окончания учебы, то требования к стажу предъявлены не будут.
Призывная комиссия будет рассматривать такие заявки с 1 октября по 31 декабря текущего года.
Ранее СМИ сообщали, что уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой с инициативой предоставить выпускникам педвузов и колледжей отсрочку от армии, при условии их трудоустройства в школу.
Ранее редакция сообщала, что необходимо знать о новых правилах призыва.
Фото: freepik.com — nikitabuida
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