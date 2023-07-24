Улицы Потанинскую и Ядринцевский конный спуск в Новосибирске отремонтируют за 6,7 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (пер. Потанинская, Ядринцевский конный спуск). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительство».

Согласно документам, ремонт включает усовершенствование типа покрытия дорожного полотна, ремонт тротуара из плитки, восстановление газона, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Кроме того, подрядчику предстоит поднять существующие смотровые колодцы инженерных коммуникаций, попадающих в зону ремонтных работ до уровня верха покрытия.

Работы должны быть завершены до 15 сентября 2023 года.

Начальная стоимость контракта составляет 6,72 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области запустили интерактивную карту дорожных работ.