Прокуратура восстановила права предпринимателей на размещение рекламы

По сообщению пресс-службы ведомства, с ноября 2020 года по февраль 2021 года прокуратурой города Новосибирска были проведены проверки по обращениям предпринимателей о несогласии с решениями должностных лиц мэрии города об отказе в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По итогам проверок выявлены множественные факты принятия мэрией незаконных решений, в которых указывалось, что рекламные конструкции не относится к видам конструкций, допустимых к установке на территории города Новосибирска. При этом не уточнялось, каким образом размещение рекламных конструкций будет нарушать архитектурный облик сложившейся застройки, в чем именно заключаются нарушение архитектурного облика и несоответствие видам рекламных конструкций. Кроме того, ряд конструкций подпадал под понятие «настенное панно» и оснований для отказа в их согласовании не имелось.

В связи с изложенным прокуратурой мэру Новосибирска Анатолию Локтю было вынесено два представления (в ноябре 2020 г. и в феврале 2021 г.). В отношении должностных лиц, в разное время исполняющих обязанности председателя комитета рекламы и информации мэрии города, также были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 3.5 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях» (назначены штрафы).

Во исполнение представлений прокурора мэрией города субъектам предпринимательской деятельности выдано 23 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.