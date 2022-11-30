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Дело застройщика-депутата передали в суд

  • 30/11/2022, 08:03
мошенничество с землей
Прокуратура обвиняет его в мошенничестве с земельным участком.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

мошенничество с землей

Депутату Заксобрания продлили срок домашнего ареста

— Следствием установлено, директор коммерческой организации заключил с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка для строительства торгового центра с подземной автостоянкой. После чего в 2015 году, не собираясь осуществлять строительство какого-либо объекта, организовал изготовление подложной, несоответствующей действительности декларации об объекте недвижимого имущества, согласно которой на этом земельном участке им якобы построено нежилое сооружение, — говорится в сообщении пресс-службы СК. — После этого он зарегистрировал право собственности ООО на несуществующее сооружение, в связи с чем получил возможность приобрести этот участок без проведения торгов и за стоимость меньшую, чем кадастровую.

В прокуратуре уточнили, что по версии следствия, обвиняемый, будучи директором ООО «Новоторг-Сиб», в 2013 году заключил с мэрией Новосибирска договор аренды земельного участка в Калининском районе площадью 19,6 тыс. кв. м, кадастровой стоимостью 163,7 млн рублей. В дальнейшем он организовал составление фиктивных документов о якобы построенном на участке нежилом сооружении, зарегистрировал на него в Росреестре право собственности, в связи с чем получил возможность приобретения земельного участка без проведения торгов, за 10,5 % от его кадастровой стоимости.

— Заплатив за участок 17,1 млн рублей, обвиняемый приобрел его в собственность собственности, после чего осуществил строительство двух многоэтажных жилых домов, — пояснили в ведомстве.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в СК.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, дело в отношении гендиректора ООО «Энергомонтаж», директора ООО «Новоторг-Сиб», депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко было возбуждено в сентябре. Застройщик был взят под стражу, а затем помещен под домашний арест. Впоследствии суд продлил арест до 13 декабря.

 

Ранее редакция сообщала, что подозреваемому в получении взятки депутату регионального парламента продлили срок содержания под стражей до конца января. 

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело Мошенничество с землей депутат


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