Дело застройщика-депутата передали в суд

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В прокуратуре уточнили, что по версии следствия, обвиняемый, будучи директором ООО «Новоторг-Сиб», в 2013 году заключил с мэрией Новосибирска договор аренды земельного участка в Калининском районе площадью 19,6 тыс. кв. м, кадастровой стоимостью 163,7 млн рублей. В дальнейшем он организовал составление фиктивных документов о якобы построенном на участке нежилом сооружении, зарегистрировал на него в Росреестре право собственности, в связи с чем получил возможность приобретения земельного участка без проведения торгов, за 10,5 % от его кадастровой стоимости.

— Заплатив за участок 17,1 млн рублей, обвиняемый приобрел его в собственность собственности, после чего осуществил строительство двух многоэтажных жилых домов, — пояснили в ведомстве.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в СК.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, дело в отношении гендиректора ООО «Энергомонтаж», директора ООО «Новоторг-Сиб», депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко было возбуждено в сентябре. Застройщик был взят под стражу, а затем помещен под домашний арест. Впоследствии суд продлил арест до 13 декабря.

Ранее редакция сообщала, что подозреваемому в получении взятки депутату регионального парламента продлили срок содержания под стражей до конца января.