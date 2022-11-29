Мэрия Томска завершила разработку технического задания к новому генплану города

Разработка технического задания для нового генплана Томска завершена. На этой неделе администрация готова направить его для ознакомления в думу города, чтобы привлечь депутатов к разработке важного для города документа. Как уточнил исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков, техническое задание — это объемный документ в несколько десятков страниц, он охватывает разные вопросы, связанные с разработкой генплана, по которому областному центру предстоит жить и развиваться с 2025 по 2050 годы.

В основу обновленного генплана лягут такие вопросы, как границы перспективного жилищного строительства, определение свободных для застройки территорий, развитие городской инфраструктуры в целом.

— Основная задача нового генплана — избежать таких ситуаций, которые сложились в сфере градостроительства сейчас. Поэтому мы намерены максимально широко обсудить этот документ, чтобы он представлял собой баланс интересов строителей, предпринимателей, жителей и власти, — отметил Чиков.

Ранее сообщалось, что городские власти работают над созданием нового генплана Томска, который определил бы границы перспективного жилищного строительства и этапы развития городской среды. Утвердить новый генплан планируется в 2025 году. Разработка документа будет продолжаться три года и оценивается в 45 миллионов рублей. В проект бюджета Томска на 2023 год планируют заложить первые 15 миллионов.

Ранее редакция рассказывала о том, как утверждался новый генплан в Новосибирске.