Рекламодателям

Скандал с инвалидом с синдромом Дауна, которого спрятали за ширмой, проверит прокуратура

  • 03/04/2024, 14:32
Автор:
Ширма для инвалида: прокуратура проверит нарушение прав работника с синдромом Дауна в Новосибирске
Женщина пожаловалась на директора учреждения, который якобы огородил ее больного сына от людей ширмой.

В Новосибирске мама 26-летнего парня с синдромом Дауна пожаловалась в прокуратуру на директора «Центра креативных индустрий», в котором работает её сын. По словам Татьяны Есиповой, рабочее место Павла специально огородили ширмой от посетителей.

— В шикарно отремонтированном помещении проектного офиса с новой мебелью в углу поставили ширму сомнительного качества, выглядящую пятном человеческого невежества и безразличия — рабочее место человека с ментальными нарушениями. В этот холл будут приходить много людей, желающих осчастливить других своими культурными проектами. И вот на пути движения модной толпы возникает странный предмет – чудовищно нелепая, белая, как в больничных кабинетах, мятая ширма, за которой оборудовано рабочее место для инвалида, — написала Татьяна Есипова на своей странице в «ВКонтакте».

Павел — особенный ребенок, но, не смотря на свой недуг, он целеустремленный и в тот же момент очень скромный. С 2019 года парень работает подсобным рабочим в кинотеатре «Синема» Центра креативных индустрий.

Маму Павла все устраивало до определенного момента. Она считает, что ее сына стали притеснять, когда в центре сменился руководитель. Обязанности директора с апреля 2022 года исполняет Андрей Васильев.

— Для него инвалид вообще не человек. Любые мои попытки обратить внимание на то, что в коллективе работает человек с ментальными нарушениями, натыкались на глухую стену непонимания. Васильев начал отделять Павла от коллектива, своим небрежным отношением, формируя негативное отношение к Павлу, — отмечает Татьяна Павловна.

Женщина подчеркнула, что из Центра уволили наставницу Павла.

Когда в центре начался ремонт, Есипова напомнила, что ее сыну нужно будет оборудовать нормальное рабочее место. Она утверждает, что именно тогда у нее с Васильевым произошел конфликт, который закончился установкой ширмы для Павла.

После того разговора женщина обратилась в Минкульт, где ей пообещали разобраться в ситуации.

— Но потом в Министерстве мне ответили: «Радуйтесь, что Павла не сократили», — добавила Есипова.

Поняв, что не сможет достучаться до чиновников, мама павла обратилась в прокуратуру, которая тут же отреагировала на жалобу и организовала проверку соблюдения трудового закона в Центре.

— Прокуратура проводит проверку по информации о нарушении трудовых прав инвалида 2 группы. В своих доводах заявитель указала, что работодатель не предоставил рабочее место ее сыну. Фактически ее сын лишен возможности осуществлять трудовые функции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Надзорное ведомство объявило директору «Центра» о проверке и он получил распоряжение ответить на вопросы прокурора.

Андрей Васильев пояснил Infopro54, что Павел Есипов работает в кинозале «Синема», который является структурным подразделением Центра около 5 лет. Парень трудоустроен на 0,5 ставки — работает с 10.30 до 14.30 с понедельника по четверг. С 2019 года его должностные обязанности не менялись. До начала 2024 года у него было другое рабочее место. Из-за размещения еще одного подразделения Центра рабочие места были перераспределены и начался ремонт.

— Во время ремонта кинозал не работал и Павел был отправлен в вынужденный простой. Но все это время ему выплачивалась его зарплата в полном объеме, так как он особенный ребенок, — пояснил врио директора «Центра креативных индустрий Андрей Васильев.

По окончанию ремонта, 13 марта, Павел вышел на работу. Администрация учреждения  показала ему новое рабочее место, которое, как подчеркивает директор, было оборудовано в соответствии со всеми требованиями, изложенными в индивидуальном плане реабилитации Есипова: обеспечено светом, теплом, столом и стулом. Перегородку ему так же показали, но указаний сидеть за ней никто не давал.

— Ширма — это временная конструкция, предназначенная для огораживания пространства, когда Павла там нет, чтобы другие люди не заходили в его пространство. Она ставится и убирается, то есть она временная. Она ставится для его удобства. Например, если ему нужно пообедать или просто уединиться, — пояснил собеседник.

По словам Андрея Васильева, между ним и Павлом и его мамой всегда были нормальные, ровные отношения. 1 апреля Есиповы пришли в Центр, но конфликта между ними не было. Претензии по поводу нового рабочего места Павла его мать также не предъявляла

— Татьяна Павловна задала вопрос про рабочее место сына, я ей все объяснил. После этого она сказала, что Павлу необходим отпуск без содержания на 4 дня включительно с 1-го числа. Я сразу подписал приказ об отпуске. Она словом не обмолвилась по поводу ширмы. Единственное, что она сказала, что думает об уменьшении нагрузки на ребенка, возможно, на 0,25 ставки. Я ей предложил рассмотреть этот вопрос, если она примет такое решение, — поделился Васильев.

По словам директора, он искренне удивился, что ситуация с ширмой попала в публичное поле обсуждения. Однако прокурорская проверка по ситуации с Павлом Есиповым для него стала не первой. 21 марта в Центр нанесла визит уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Между ней и руководителем прошла двухчасовая беседа, затем ей показали кабинеты учреждения и площадь, которую занимает организация. Гостья также побеседовала наедине с каждым из сотрудников.

— Я объяснил Елене Александровне, что место, которое мы сейчас оборудовали Павлу, не уникально. У нас в этом же помещении ровно наискосок сидит администратор кинозала. Только он не на пол ставки работает, а посменно — с 10.00 до 20.00. Абсолютно в таких же условиях сидит. У Павла нет ширмы, он не отгорожен. Он может воспользоваться ей во время обеда. Но никто ему эту перегородку не навязывал. Он, если хочет — ставит, не хочет — не ставит. У нас небольшая площадь в учреждении и позволить отдельные кабинеты для приема пищи мы не можем. Все сотрудники как-то выкручиваются, — добавил собеседник.

Директор отметил, что по окончанию проверки уполномоченная по правам человека озвучила, что никаких нарушений трудовых прав Павла Есипова не обнаружено. Свой ответ на жалобу мамы парня он собирается отправить в кратчайшие сроки.

Фото со страницы Татьяны Есиповой в «ВКонтакте».

246

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Павел Есипов нарушение прав инвалида жалобы директор Центра креативных индустрий


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41
Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55

Евгений Гаврилов забрал документы с конкурса за пост мэра Новосибирска

На данный момент осталось 17 кандидатов. Тестирование уже завтра.
Читать далее >>

Новосибирск получит еще 900 млн рублей на дороги

На 50 млн рублей, по сравнению с 2023 годом, увеличено финансирование ремонта тротуаров.
Читать далее >>

Пятилетнему мальчику, страдающему аутизмом, требуется курсовое лечение

Не хватает — 223 300 рублей.
Читать далее >>

Олег Клемешов не видит особого эффекта от ямочного ремонта в Новосибирске

Он потребовал ускорить заключение контрактов с подрядчиками и увеличить объемы работ.
Читать далее >>

Городские дороги моют шампунем в Новосибирске

За неделю с улиц города вывезено 135 тонн грязи.
Читать далее >>

Роман Теленчинов не будет участвовать в конкурсе по выборам мэра Новосибирска

По информации источника редакции Infopro54, он забрал документы.
Читать далее >>

Новосибирцы хотят оставить парк «Иня» лесной территорией

У жителей прилегающих к бору районов возникли разногласия по поводу его будущего.
Читать далее >>

Что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной определят горожане

Власти Новосибирска переводят земельный участок в рекреационную зону.
Читать далее >>

Надежда Болтенко назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в НСО

Альтернативной кандидатуры на этот пост не было.
Читать далее >>

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО

Экс-руководитель отряда оценил ущерб, который он наносит противнику на спецоперации.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Кромский, Tele2: На рынке сотовой связи сохранится тренд на рост трафика мобильного интернета

Дмитрий Кромский, Tele2: На рынке сотовой связи сохранится тренд на рост трафика мобильного интернета

О сети, емкости и рефарминге в интервью Infopro54 рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Детские коляски массово воруют у поликлиник в Новосибирске
3/04/24 19:11
Общество Происшествия
Кража ГБР пистолета и часов возле кальянной в Новосибирске попала на видео
3/04/24 18:23
Общество Происшествия
«Авито» запускает новый сервис по формату классических интернет-магазинов
3/04/24 18:15
Бизнес
Звание Героя России присвоено космонавту Анне Кикиной из Новосибирска
3/04/24 17:06
Общество
«Она разжигает в нас ненависть и вражду»: снять платок с головы фармацевта потребовали жители Новосибирска
3/04/24 17:02
Общество
Жители Французского квартала в поселке Светлый добились продления маршрута автобуса
3/04/24 17:00
Недвижимость
Андрей Травников назвал строительство гостиниц в регионе приоритетной задачей
3/04/24 16:49
Власть Туризм
Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на своих сутенеров
3/04/24 16:41
Право&Порядок
Директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова арестовали в Новосибирске
3/04/24 15:58
Власть Право&Порядок
Полиция задержала снайпера, который стрелял по мусоровозу под Новосибирском
3/04/24 15:51
Право&Порядок
Второе дыхание Краснообска ― наукоград становится популярным местом для жизни
3/04/24 15:31
Бизнес Недвижимость
билайн обеспечил непрерывный 4G в метро Новосибирска
3/04/24 15:25
Бизнес Телекоммуникации
Евгений Гаврилов забрал документы с конкурса за пост мэра Новосибирска
3/04/24 14:51
Власть Город Политика
В Заельцовском бору Новосибирска горожане встретили медведя
3/04/24 14:33
Происшествия
Скандал с инвалидом с синдромом Дауна, которого спрятали за ширмой, проверит прокуратура
3/04/24 14:32
Общество
На Димитровском мосту водителям придется потесниться
3/04/24 14:21
Власть Город
Мигранта-мясника арестовали в Новосибирске из-за проклятий в адрес бойцов СВО
3/04/24 14:04
Общество Право&Порядок
Новосибирск получит еще 900 млн рублей на дороги
3/04/24 13:52
Власть Город Общество
Дорогу на улице Ватутина затопило водой в Новосибирске
3/04/24 13:45
Происшествия
«Пойдем в сельпо все?»: эксперты оценили предложение о закрытии Wildberries
3/04/24 13:37
Общество Экономика
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
Правительство Красноярского края и Банк Уралсиб подписали Соглашение о сотрудничестве
3/04/24 9:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год
2/04/24 11:23
«Россети» обеспечили электроэнергией строящийся под Новосибирском научный комплекс СКИФ
1/04/24 17:00
Около тысячи сибиряков получат новую профессию с помощью образовательного кредита
29/03/24 14:25
Бизнес может открыть депозит без документов
27/03/24 14:00
Инфляция растёт. Что делать, чтобы накопления не обесценились
27/03/24 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска