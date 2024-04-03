Скандал с инвалидом с синдромом Дауна, которого спрятали за ширмой, проверит прокуратура

В Новосибирске мама 26-летнего парня с синдромом Дауна пожаловалась в прокуратуру на директора «Центра креативных индустрий», в котором работает её сын. По словам Татьяны Есиповой, рабочее место Павла специально огородили ширмой от посетителей.

— В шикарно отремонтированном помещении проектного офиса с новой мебелью в углу поставили ширму сомнительного качества, выглядящую пятном человеческого невежества и безразличия — рабочее место человека с ментальными нарушениями. В этот холл будут приходить много людей, желающих осчастливить других своими культурными проектами. И вот на пути движения модной толпы возникает странный предмет – чудовищно нелепая, белая, как в больничных кабинетах, мятая ширма, за которой оборудовано рабочее место для инвалида, — написала Татьяна Есипова на своей странице в «ВКонтакте».

Павел — особенный ребенок, но, не смотря на свой недуг, он целеустремленный и в тот же момент очень скромный. С 2019 года парень работает подсобным рабочим в кинотеатре «Синема» Центра креативных индустрий.

Маму Павла все устраивало до определенного момента. Она считает, что ее сына стали притеснять, когда в центре сменился руководитель. Обязанности директора с апреля 2022 года исполняет Андрей Васильев.

— Для него инвалид вообще не человек. Любые мои попытки обратить внимание на то, что в коллективе работает человек с ментальными нарушениями, натыкались на глухую стену непонимания. Васильев начал отделять Павла от коллектива, своим небрежным отношением, формируя негативное отношение к Павлу, — отмечает Татьяна Павловна.

Женщина подчеркнула, что из Центра уволили наставницу Павла.

Когда в центре начался ремонт, Есипова напомнила, что ее сыну нужно будет оборудовать нормальное рабочее место. Она утверждает, что именно тогда у нее с Васильевым произошел конфликт, который закончился установкой ширмы для Павла.

После того разговора женщина обратилась в Минкульт, где ей пообещали разобраться в ситуации.

— Но потом в Министерстве мне ответили: «Радуйтесь, что Павла не сократили», — добавила Есипова.

Поняв, что не сможет достучаться до чиновников, мама павла обратилась в прокуратуру, которая тут же отреагировала на жалобу и организовала проверку соблюдения трудового закона в Центре.

— Прокуратура проводит проверку по информации о нарушении трудовых прав инвалида 2 группы. В своих доводах заявитель указала, что работодатель не предоставил рабочее место ее сыну. Фактически ее сын лишен возможности осуществлять трудовые функции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Надзорное ведомство объявило директору «Центра» о проверке и он получил распоряжение ответить на вопросы прокурора.

Андрей Васильев пояснил Infopro54, что Павел Есипов работает в кинозале «Синема», который является структурным подразделением Центра около 5 лет. Парень трудоустроен на 0,5 ставки — работает с 10.30 до 14.30 с понедельника по четверг. С 2019 года его должностные обязанности не менялись. До начала 2024 года у него было другое рабочее место. Из-за размещения еще одного подразделения Центра рабочие места были перераспределены и начался ремонт.

— Во время ремонта кинозал не работал и Павел был отправлен в вынужденный простой. Но все это время ему выплачивалась его зарплата в полном объеме, так как он особенный ребенок, — пояснил врио директора «Центра креативных индустрий Андрей Васильев.

По окончанию ремонта, 13 марта, Павел вышел на работу. Администрация учреждения показала ему новое рабочее место, которое, как подчеркивает директор, было оборудовано в соответствии со всеми требованиями, изложенными в индивидуальном плане реабилитации Есипова: обеспечено светом, теплом, столом и стулом. Перегородку ему так же показали, но указаний сидеть за ней никто не давал.

— Ширма — это временная конструкция, предназначенная для огораживания пространства, когда Павла там нет, чтобы другие люди не заходили в его пространство. Она ставится и убирается, то есть она временная. Она ставится для его удобства. Например, если ему нужно пообедать или просто уединиться, — пояснил собеседник.

По словам Андрея Васильева, между ним и Павлом и его мамой всегда были нормальные, ровные отношения. 1 апреля Есиповы пришли в Центр, но конфликта между ними не было. Претензии по поводу нового рабочего места Павла его мать также не предъявляла

— Татьяна Павловна задала вопрос про рабочее место сына, я ей все объяснил. После этого она сказала, что Павлу необходим отпуск без содержания на 4 дня включительно с 1-го числа. Я сразу подписал приказ об отпуске. Она словом не обмолвилась по поводу ширмы. Единственное, что она сказала, что думает об уменьшении нагрузки на ребенка, возможно, на 0,25 ставки. Я ей предложил рассмотреть этот вопрос, если она примет такое решение, — поделился Васильев.

По словам директора, он искренне удивился, что ситуация с ширмой попала в публичное поле обсуждения. Однако прокурорская проверка по ситуации с Павлом Есиповым для него стала не первой. 21 марта в Центр нанесла визит уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Между ней и руководителем прошла двухчасовая беседа, затем ей показали кабинеты учреждения и площадь, которую занимает организация. Гостья также побеседовала наедине с каждым из сотрудников.

— Я объяснил Елене Александровне, что место, которое мы сейчас оборудовали Павлу, не уникально. У нас в этом же помещении ровно наискосок сидит администратор кинозала. Только он не на пол ставки работает, а посменно — с 10.00 до 20.00. Абсолютно в таких же условиях сидит. У Павла нет ширмы, он не отгорожен. Он может воспользоваться ей во время обеда. Но никто ему эту перегородку не навязывал. Он, если хочет — ставит, не хочет — не ставит. У нас небольшая площадь в учреждении и позволить отдельные кабинеты для приема пищи мы не можем. Все сотрудники как-то выкручиваются, — добавил собеседник.

Директор отметил, что по окончанию проверки уполномоченная по правам человека озвучила, что никаких нарушений трудовых прав Павла Есипова не обнаружено. Свой ответ на жалобу мамы парня он собирается отправить в кратчайшие сроки.