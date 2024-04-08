Репутацию продавцов на онлайн-платформах начинают оценивать в баллах

В России продавцам товаров на онлайн-площадках приходится все более качественно выстраивать свою работу за счет внедрения механизмов, влияющих на репутацию. От этого во многом зависят их прибыль и успешность.

К примеру, компания «Авито» тестирует репутационную систему «Качество сервиса» с 2023 года. Ранее работа продавцов оценивалась по трем цветовым категориям: зеленая, желтая и красная. В 2024 году уровня осталось всего два — зеленый и красный, но при этом добавились баллы, оценивающие работу продавцов от 0 до 100.Также доработаны параметры и формула оценки.

— На оценку уровня сервиса сейчас влияют актуальность объявления, корректность цены и параметров, качество товара, наличие дублей, передача товаров в доставку, ответы в чатах и на звонки, — поясняют в сервисе. — При этом из оценки исключены такие параметры, как скорость ответов в чате и скорость отправки товара.

Показатель репутации регулярно обновляется. В расчете используются данные за последние 30 дней, когда в профиле были активные объявления. Каждый критерий оценивается по стобалльной шкале, а общий уровень сервиса выставляется по самому низкому показателю.

Репутационная система призвана мотивировать пользователей повышать качество сервиса и предоставлять максимально достоверную информацию по объявлениям. К примеру, согласно данным компании, общий уровень сервиса продавцов, в профилях которых была включена репутационная система, заметно вырос за время тестового запуска. Так, количество пользователей с «зеленой» репутацией увеличилось на 16%, а с «красной», наоборот, снизилось на 18%.

— Система оценки репутации — это прежде всего тот инструмент, который позволит продавцам вовремя обратить внимание на возможные недостатки в процессе взаимодействия с покупателями и улучшить его. А значит, повысить продажи, — говорит Наталья Юматова, директор по продукту департамента доверия и безопасности «Авито».

Сегодня репутационная система включена у 25% активных продавцов платформы. До конца 2024 года планируется масштабировать ее на всех пользователей.