В топ—10 лучших городов для жизни попал Новосибирск

В топ-10 городов-миллионников России с благоприятными условиями для жизни вошел Новосибирск. Всего в индексе участвовали 1117 городов.

Новосибирск занял 9 место.

Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, за 2023 год в индексе качества городской среды в столице Сибири получил 219 баллов. Среднее значение по стране — 200. Ранее средний показатель был 192 балла.

— В 2023 году Новосибирск получил 219 баллов (для сравнения — в 2022 было 206 баллов), — говорится в сообщении Терешковой у себя на страницы в Телеграме.

Эксперты учитывали несколько десятков индикаторов при анализе ситуации. Например — зеленые зоны и инфраструктуру. Исходя из данных сайта индекса, самый высокий балл Новосибирск получил за общегородские пространства (41 балл), а самый низкий — за жилье и прилегающие пространства (32 балла).

Ранее редакция сообщала о том, что Анна Терешкова назвала свое «назначение» министром культуры первоапрельской шуткой.