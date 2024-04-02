На госгранице из-за долга «застрял» житель Новосибирской области

Житель Баганского района оплатил долг в 40 тысяч рублей. Сделал он это, находясь на государственной границе.
― В отношении 47-летнего гражданина в отделении судебных приставов по Баганскому району возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу юридического лица. Сумма основного долга — 40,5 тысяч рублей, ― говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Добровольно требования суда мужчина не исполнил. Приставы выдвинулись к месту проживания должника, но его там застать не удалось. Счета в банке оказались «пустыми».
Оказалось, что мужчина, перевозил товар из России в Казахстан. Но не смог пересечь границу из-за задолженности.
― На границе гражданин через портал «Госуслуги» оплатил долг и сообщил об этом судебному приставу, ― отметили в сообщении.
Как только мужчина оплатил долг, ограничение и запреты были сняты.
Ранее редакция сообщала о том, что судебный пристав нашла в новосибирском лесу очень ценную медаль ветерана ВОВ.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области / Автор: пресс-служба
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