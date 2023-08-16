Прокуратура выявила 46 нарушений по вывозу мусора в Новосибирске

Прокуратура города контролирует исполнение законодательства об отходах производства и потребления, качество предоставления услуг ЖКУ по вывозу мусора, содержания контейнерных площадок.

— Исполняющим обязанности прокурора г. Новосибирска с участием прокуроров районов города, представителей мэрии, глав районов, руководителя и работников МУП «САХ» проинспектирована территория города. В ходе проверки выявлено 46 нарушений требований законодательства, — сообщается на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.

В результате управляющим организациям внесено 30 представлений об устранении нарушений. Также было рекомендовано привести в порядок контейнерные площадки и прилегающие территории.