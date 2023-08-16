Люся Чеботина поздравит новосибирцев с Днем Болельщика 19 августа

Болельщики ХК «Сибирь» приглашают горожан на традиционное мероприятие — День Болельщика.
Праздник состоится 19 августа на площадке у «Сибирь-Арены» в 14 часов. Сначала на сцене состоится развлекательная программа с участием новосибирских музыкальных и танцевальных коллективов. Ведущие обещают разыграть множество подарков от спонсоров и партнеров, а также билеты и абонементы на матчи «Сибири».
Затем пройдет торжественная презентация хоккейной команды.
Закроют вечер звездные гости: LYRIQ, ST и Люся Чеботина.
Организаторы отмечают, что вход на День Болельщика абсолютно бесплатный.
Фото: ХК «Сибирь»
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