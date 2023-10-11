Группа «ВИС» рассказала о готовности поликлиник ГЧП в Новосибирске

Группа «ВИС» заявила о готовности поликлиник, построенных в рамках государственно-частного партнерства. На данный момент пять из семи медучреждений построены, три из них находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

— В поликлиниках № 2 на улице Татьяны Снежиной и № 7 на ул. Пролетарской готовность почти 100%, ожидается доставка комплексов магнитно-резонансной томографии, — говорится в сообщении.

Задержка с отгрузкой связана с санкциями.

Ещё в двух медицинских комплексах в Кировском и Ленинском районах закрыт тепловой контур зданий и начаты фасадные работы.

— В поликлинике № 13 на ул. Николая Сотникова на 97% выполнена установка оконных блоков, строители начали утепление наружных стен, внутри завершается кладка стен и перегородок, — отметили в сообщении.

В поликлинике № 18 на ул. Клеверной завершена кладка внутренних кирпичных стен, на 83% выполнено устройство армированных перегородок.

Напомним, ранее аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области предлагали достроить три поликлиники за счет бюджета. В том числе в связи с необоснованным ростом их цены. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла еще на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей. С учетом роста возмещения по платежам за кредиты поликлиники обойдутся бюджету более чем в 30 млрд рублей. При этом аудиторы сообщили, что выявили нарушения при пересчете сметной стоимости, утвержденной в сентябре 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в новой поликлинике Ленинского района Новосибирска завершают возведение стен.