Общественники направили письмо мэру Кудрявцеву по поводу сохранения Большой Нахаловки в Новосибирске

Общественники организации «Тихий центр» направили обращение на имя мэра Новосибирска Максима Кудрявцева с просьбой прояснить судьбу объектов исторического наследия Большой Нахаловки.

— Просим вас сообщить, имеются ли в мэрии города Новосибирска планы по комплексному развитию территории Большой Нахаловки в Железнодорожном и Заельцовском районах города Новосибирска, — говорится в сообщении.

Кроме того, они попросили градоначальника выразить свою позицию относительно необходимости сохранения исторического наследия Новосибирска на данной территории.

Поводом к обращению послужили планы городской администрации на продление Михайловской набережной до Заельцовского бора, а Большая Нахаловка граничит с территорией частного и индустриального сектора.

Общественники отметили, что в мае 2024 года уже направляли запрос обращалось в департамент культуры, спорта и молодёжной политики с запросом информации относительно сроков реализации проекта по продлению городской набережной.

— По состоянию на 03.06.2024 ответ не был получен, — констатировали они.

Напомним, о планах сделать единое пространство между двумя парками, «Городское начало» и «Заельцовский», власти города озвучили еще в 2023 году. В начале 2024 года было заявлено, что работы будут организованы вместе с застройщиками жилищных комплексов, которые возводятся в этих местах.

— Соглашение с застройщиками уже подписано. Они готовы подготовить концепцию развития этой территории, — говорила ранее бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она подчеркивала, что готовый проект будет рассмотрен губернатором и мэром.

— Нам нужно время на разработку концепции, дизайн-проекта, их обсуждение и согласование. Думаю, что пока эта работа будет проводиться, закончатся все суды, и пескобазы не станут помехой для реализации проекта, — заявляла тогда Терешкова.

Тем не менее, в конце марта мэрия Новосибирска была вынуждена продлить договоры аренды с компаниями, которые занимаются добычей и складированием песка в черте Новосибирска. Одна из них в районе Чернышевского спуска.

Большая Нахаловка — официальное название района Ново-Николаевска между улицей Владимирской, рекой Обь, Переселенческим пунктом и речкой Ельцовкой. Ему более 100 лет. Эта территория застроена в основном частным сектором, в глубине которого можно увидеть водонасосную башню. Она построена «предположительно, в 1916 году в составе комплекса зданий холодильника и боен. Далее от берега по улице Владимировской — знаменитые красные казармы (сейчас занимает психиатрическая больница). На Чернышевском спуске видны остатки старой булыжной мостовой.

Ранее редакция сообщала, что на набережной Европейского берега появятся смотровая площадка и скалодром.