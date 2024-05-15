Глава правового департамента Маргарита Маслова уходит из мэрии Новосибирска

По информации источников редакции Infopro54, начальник правового департамента мэрии Новосибирска Маргарита Маслова уходит по собственному желанию. На момент публикации материала официального подтверждения этой информации редакции получить не удалось.
К работе в должности начальника правового департамента мэрии Маргарита Маслова приступила с 10 июня 2014 года.
Напомним, за последнее время из муниципалитета ушли (написали заявления об уходе) три вице-мэра: Артем Скатов, Геннадий Захаров и Анна Терешкова.
Об уходе заявили два начальника департамента: Георгий Жигульский и Александр Горнштейн. И.о. главы департамента транспорта Олеся Богомазова задержана по подозрению в получении взятки.
Также заявления об уходе по собственному желанию написали начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Анна Миронова и начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергей Кудрявцев.
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников возлагает большие надежды на обновление команды мэрии.
Фото для коллажа: мэрия — Infopro54, автор: Юлия Данилова, Маргариты Масловой: автор — пресс-служба мэрии.
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