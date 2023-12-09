Прокуратура заинтересовалась отключением тепла в 40-градусный мороз в поселке Линево

Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения в р. п. Линево Новосибирской области в 40-градусные морозы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Место аварии посетил межрайонный прокурор Денис Серебряков, при взаимодействии с министром ЖКХиЭ Новосибирской области Денисом Архиповым и главной Искитимского района Юрием Саблиным.

—В ходе проверки прокуратура даст оценку принятым мерам ответственных лиц по подготовке рабочего поселка к отопительному периоду. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — говорится в сообщении.

Напомним, тепло во всех домах поселка Линево отключили утром 6 декабря. Администрация рабочего поселка в официальном паблике в соцсетях сообщила, что отключение связано с необходимостью установить место утечки. Позже было установлено, что авария произошла на магистральных сетях, идущих от ЦТП 21 и ЦТП 9. В отдельных домах теплоснабжение было восстановлено. Однако, по состоянию на вечер 8 декабря без тепла в рабочем поселке остались как минимум четыре многоквартирных дома.

Ранее редакция сообщала, что тарифы на ЖКХ вырастут на 12,7% в 2024 году в Новосибирске.