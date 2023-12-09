Жанна Шурова займет пост замминистра Минприроды Новосибирской области

Жанна Шурова покинула пост замглавы Бердска по вопросам экономического развития. С 11 декабря она переходит на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

— Жанна Сергеевна оставляет должность заместителя глава администрации по экономическим вопросам и уходит работать в областные исполнительные органы госвласти, – написал в своем телеграм-канале мэр Бердска Роман Бурдин.

Во время сессии Совета депутатов города Бердска она подчеркнула, что работа в администрации второго по численности города Новосибирской области дала ей огромный опыт.

— Моя семья остаётся в Бердске, и я буду продолжать участвовать в жизни города, – пообещала она.

Шурова работала в мэрии Бердска с 2007 года. В 2017 году экс-мэр Евгений Шестернин назначил её на должность замглавы администрации по экономике. В 2022 год он стал министром природных ресурсов Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что увольнения главы дептранса потребовали депутаты горсовета Новосибирска.