Организатор «Диско-Феерии» в Новосибирске раскрыл причину отказа звёзд участвовать в концерте

Представитель агентства «Concert 54» в Новосибирске Алексей Уткин прокомментировал отказ выступать в шоу «Диско-Феерия» Ирины Салтыковой, Кая Метова и Натальи Гулькиной.

По словам организатора, Салтыкова взяла с него предоплату за участие в шоу в Новосибирске в сумме 100 тысяч рублей, но в последний момент отказалась.

— Видимо, для неё это стало новым видом заработка — брать часть денег и не выступать. Ссылается на то, что заболела, то на занятость, то ещё на что-то, — рассказал Infopro54 Алексей Уткин.

Концертмейстер добавил, что Кай Метов отказался участвовать в «Диско-Феерии» из-за солиста группы «На-На» Валерия Юрина, с которым у того конфликт.

Ранее редакция сообщала, что звёзды 90-х опровергли своё участие в концерте «Диско-феерия» в Новосибирске. О незаконности мероприятия в соцсетях заявили Кай Метов, Наталья Гулькина и Ирина Салтыкова.