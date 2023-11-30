Тарифы на ЖКХ вырастут на 12,7% в 2024 году в Новосибирске

На сайте правительства опубликован проект постановления губернатора о предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2024-2028 годы.

В населенных пунктах области индексация тарифов произойдет со второй половины 2024 года — предельный индекс роста стоимости услуг ЖКХ составит 9,5%.

Однако, в некоторых городах. Например, в Болотном, Карасуке, Коченево, Куйбышеве, Мошково, Татарске, Черепаново, Бердске, Искитиме, в городе Обь и Новосибирске, а также ряде сельсоветов — 12,7%.

В Новосибирске со второго полугодия 2024 года холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора для потребителей подорожают на 9,5 %. Электроснабжение — на 8,93 %. Тарифы на отопление и горячее водоснабжение вырастут на 13,91 %.

Напомним, в предыдущий раз тарифы на ЖКХ изменились с 1 декабря 2022 года. Электроэнергия для городского населения подорожала до 3,36 рублей с НДС (+9%), холодная вода — до 23,96 руб (+12%), водоотведение — до 19,39 коп (+17%), тепло — до 1873,08 коп (+11,9%). Тариф на утилизацию ТКО снизился на 13%. До этого тарифы на ЖКХ менялись в июле 2022 года.

Кроме того, в декабре 2022 года на 3 рублей подорожал проезд в метро в Новосибирске. В декабре 2023 года рост проезд в метрополитене города подорожает на 5 рублей.

Ранее редакция сообщала о том тарифы на газ в Новосибирске предлагают поднять.